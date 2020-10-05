حديقة أم الإمارات تقدم للمعلمين تقديراً خاصاً في يومهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حديقة أم الإمارات عن فتح أبوابها مجاناً للمعلمين، احتفالاً بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر.

وأشارت الحديقة إلى أن هذه المبادرة تأتي بمثابة عربون شكر وتقدير لجميع المعلمين على جهودهم الدؤوبة، والتزامهم الجاد الذي أظهروه تجاه القطاع الأكاديمي، على الرغم من كل التحديات التي واجهتهم جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات، رشا قبلاوي: «يحرص المعلمون اليوم على التوفيق بين التعليم عن بُعد والتعليم داخل الفصول المدرسية في ظلّ أزمة (كورونا)، ويبذلون قصارى جهدهم للتأكد من سلامة طلابهم وتلقي دروسهم بانتظام». وأشارت إلى أن «توفير فرص جديدة في مجال التعليم هي واحدة من أهم القيم التي نعتز بها في حديقة أم الإمارات، وحرصنا في يوم المعلم العالمي أن نعرب عن تقديرنا للمعلمين الذين أبدوا تفانياً منقطع النظير في مهنتهم، مُتحدّين كلّ الصعاب التي واجهتهم».

وتواظب حديقة أم الإمارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقاية في إطار التزامها المستمر بضمان تمتع زوّارها برحلتهم داخل الحديقة بكل أمان واطمئنان. كما تطلب من زوّارها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات. وتتربع حديقة أم الإمارات في قلب العاصمة أبوظبي لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة والتي تجمع أفراد المجتمع في أجواء عائلية مميزة، لتقدم لهم باقة من الفعاليات والأحداث المميزة وفرصاً للاستكشاف والتعلم من خلال أنشطة ترفيهية ترضي جميع الأذواق خلال استمتاعهم بالهواء الطلق، والتواصل مع الطبيعة من حولهم.

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أكتوبر يصادف اليوم العالمي للمعلم.

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