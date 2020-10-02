القرية العالمية في يوبيلها الفضي: الأولوية لسلامة الزوار

المصدر: ديانا أيوب - دبي

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها خلال الموسم 25، وذلك في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين والشركاء خلال المواسم المتتالية.

وتستعد الوجهة الترفيهية الرائدة لتنظيم موسمها الـ25، بالتزامن مع تطبيق معايير عدة تتوافق مع تحديات الوضع الحالي، بدءاً من 25 الجاري، وتم وضعها بالتعاون مع المراجع الصحية الرسمية المختصة على صعيدَي الدولة والعالم، وتتضمن هذه المعايير بالدرجة الأولى تعزيز التدابير الوقائية لناحية ضمان الالتزام التام بشروط النظافة والتعقيم المحددة من قبل الجهات المختصة.

وفي سياق التدابير التي سيتم اتباعها في القرية العالمية لهذا الموسم، قال الرئيس التنفيذي للعمليات بالقرية العالمية علي السويدي: «نحن فخورون بريادتنا العالمية على مستوى القطاع في مجال الصحة والسلامة، والتزامنا بتوفير بيئة آمنة للضيوف والموظفين والشركاء، ويتجلى ذلك في حصولنا، كأول متنزه ترفيهي في العالم، على تصنيف (سيف الشرف) المرموق من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لمعايير السلامة العالية التي نتبعها، ونحن مستمرون في مواصلة أعمالنا ونشاطاتنا، بما يتماشى مع معايير السلامة التي تم تحديدها عبر التعاون الوثيق مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، مثل الرابطة الدولية لمدن الملاهي والجذب السياحي (IAAPA)»، وأضاف السويدي أن «السلامة تعد من أولويات القرية العالمية عبر جميع عملياتها التشغيلية، حيث نحرص على تطوير قواعد الصحة والسلامة بشكل مستمر، لضمان توفير بيئة آمنة تدعم تجارب الضيوف الاستثنائية، ويسعدنا الإعلان عن قرب استكمال الاستعدادات الخاصة لافتتاح موسمنا الجديد يوم 25 الجاري، حيث نتطلع للترحيب بضيوفنا والاحتفال معهم بيوبيلنا الفضي».

فرصة استثنائية

تشكّل التدابير الجديدة، بحسب إدارة القرية العالمية، فرصة استثنائية لتعزيز تجارب الضيوف على نحو دائم، عبر جميع نقاط التفاعل معهم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوجهة الترفيهية الرائدة بتحسين تجارب الضيوف على كل الصعد وعبر جميع عملياتها. وفي السياق، سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد، إضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية ابتداءً من 25 الشهر الجاري، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة للسيارات، وشحن رصيد بطاقات وجهات ترفيهية عبر الإنترنت، وتوفر «منطقة كرنفال» آلات بيع ذكية تمكّن الضيوف من الحصول على بطاقات الوجهات الترفيهية التي تم شراؤها عبر الإنترنت من دون لمس.

وعلى صعيد آخر، ستعلن القرية العالمية قريباً عن حلول مخصصة لإجراء عمليات الدفع الرقمي الذكية، وذلك عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم وأكشاك الأطعمة والمشروبات.

وفي إطار تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي على أوسع نطاق في جميع أنحاء المتنزه، تمت إضافة مقاعد مخصصة للضيوف أمام المسرح الرئيس لضمان تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي على النحو الأمثل، مع إلزامية ارتداء الكمامات من قبل جميع الضيوف والموظفين. وصممت القرية العالمية كمامات مزدانة بألوان زاهية توزع مجاناً على الأطفال لتعزيز تجربتهم في بيئة مريحة، إضافة إلى تثبيت أجهزة قياس الحرارة على جميع مداخل الوجهة، وتركيب أكثر من 600 جهاز لتعقيم اليدين في جميع أنحاء القرية العالمية، وسيتم تنظيف وتعقيم عربات «الريكشا»، وجميع الجولات الترفيهية في منطقة «كرنفال»، بعد كل جولة، كما سيتم تكرار عمليات التنظيف والتعقيم خلال ساعات العمل، مع إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق على جميع المنشآت يومياً بعد إغلاق أبواب القرية العالمية.

وتماشياً مع الممارسات الوقائية المتبعة في قطاع الضيافة، لن يتم توفير خدمة صف السيارات هذا الموسم، وسيتم عوضاً عن ذلك توفير منطقة المواقف المدفوعة الخاصة للضيوف الراغبين في ركن سياراتهم بالقرب من بوابة العالم، وسيتمكن حاملو بطاقات كبار الشخصيات من الدخول تلقائياً إلى مناطق المواقف المخصصة لهم عبر بوابات ذكية، بعد تسجيل لوحات سياراتهم عبر الإنترنت.

وتم تجهيز مستشفى برايم في القرية العالمية بجميع المرافق الصحية اللازمة، لتوفير أفضل الخدمات الطبية للحالات الطارئة خلال الموسم، إضافة إلى توفير خدمة إجراء فحوص PCR عند الطلب لضيوف القرية العالمية الراغبين في إجرائها.

وتؤكد القرية العالمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجارب مميزة، وتعزيز راحة بال جميع الضيوف، وتمكينهم من الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة هذا الموسم، في أهم وأوسع الوجهات العائلية المفتوحة عبر المنطقة.

مسافات آمنة

ونظراً إلى اتساع مساحاتها المفتوحة وقدرتها الاستيعابية الكبيرة، ستتمكن القرية العالمية من استقبال ضيوفها، مع سهولة توفير مسافات آمنة بين الجميع، وستتم مراقبة القدرة الاستيعابية في الوجهة العالمية عن كثب، والالتزام بالمستويات الموصى بها من قبل الجهات المختصة في الإمارات، وفي حال الوصول إلى القدرة الاستيعابية المسموح بها سيتم إرسال التنبيهات والإشعارات الفورية عبر تطبيق الهاتف المحمول الجديد، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوجهة وموقعها الإلكتروني لإخطار الضيوف بذلك ضماناً لراحة الجميع.

وختم علي السويدي، حديثه قائلاً: «نحن سعداء بتعزيز تجارب ضيوفنا في الموسم 25، وندعو جميع الضيوف إلى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي، للتعرف إلى آخر الأخبار والتحديثات قبل زيارتنا، نحن ملتزمون، منذ بداية نشاطاتنا قبل عقدين من الزمن، بتقديم أفضل التجارب الثقافية والترفيهية في الهواء الطلق، ضمن بيئة آمنة وصحية، ونعدكم بأن موسم اليوبيل الفضي سيكون استثنائياً للجميع».

ويذكر أن الوجهة في طور الاستعداد حالياً لانطلاق فعاليات موسمها الـ25 في 25 الجاري، وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، ما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة» الذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة مرتاديه من الضيوف.

42 ألف زائر يومياً

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتعد من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الزوار حول العالم مع نحو 42 ألف زائر يومياً، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة، وأن ترسم الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم، وتعد القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم.

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جهاز لتعقيم اليدين في جميع أرجاء المنتزه.

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