صنّاع الدراما يراهنون على «الثنائيات».. وغياب مفاجئ لـ «الزعيم»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يسعى صنّاع الدراما المصرية إلى ابتكار أفكار جديدة لإضفاء رونق وعناصر تشويق وإثارة على المسلسلات، لاسيما خلال الموسم الأبرز، في رمضان الذي تكون فيه المنافسة على أشدها.

ومن أبرز حيل صناع الدراما للتجديد عامل «الثنائيات» في المسلسلات، إذ سيتم جمع أكثر من نجم في عمل واحد لتكون البطولة ثنائية، في حين أن كل اسم من بطلي العمل كان كفيلاً بصنع مسلسل جماهيري كبير، ولكن سيلعب بـ«الثنائيات» كأول ورقة على منضدة الرهانات الرمضانية المقبلة.

ومن بين أبرز الأعمال الجديدة مسلسل «نسل الأغراب» الذي يشهد تعاوناً درامياً أول بين أحمد السقا وأمير كرارة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وكان مرشحاً قبل كرارة الفنان محمد رمضان، لولا الاختلاف على ترتيب اسمه على «تيتر» العمل، ورغبته في وضعه بجانب أحمد السقا، ما جعله خارج حسابات معدي المسلسل تماماً، والذي تنتجه شركة سينرجي.

أما العمل الثنائي الثاني في رمضان المقبل، فهو بعنوان «عش الدبابير»، ويجمع بين النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

مفاجآت

من أبرز المفاجآت في دراما رمضان 2021 بوجه عام، ومن حيث الثنائيات بشكل خاص هو الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، والذي سيجمع بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في أول تعاون بينهما على الإطلاق، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، وهو من تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي.

وبخصوص أحمد مكي يتردد بقوة أنه سيؤدي بطولة مسلسل آخر للعرض الرمضاني على شاشة «إم بي سي مصر». وحتى الآن لم يستقر مكي هل سيقدم عملاً كوميدياً جديداً، أم جزءاً سادساً من مسلسل «الكبير».

وسيظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل يمكن أن يطلق عليه ضمن موضة الثنائيات الفنية الدرامية هذا العام، إذ تم التعاقد مع الفنان المصري باسم سمرة على المشاركة في مسلسل يحمل اسم «موسى» للمؤلف ناصر عبدالرحمن. ويتردد أن دور سمرة هو بطولة مناصفة مع رمضان، وليس مجرد دور مهم فحسب.

وينضم مسلسل «القاهرة كابول» للبطولات الثنائية في رمضان، إذ سيجمع مناصفة في بطولته بين النجمين طارق لطفي وخالد الصاوي، وسيشارك أيضاً الفنان فتحي عبدالوهاب بدور محوري في العمل الذي يشهد مشاركة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

التركيز على السينما

من الأخبار غير السعيدة أن النجم عادل إمام قرر الغياب هذا العام عن الدراما الرمضانية. وقال إنه يتمنّى الحصول على راحة والتفرغ من الدراما للتركيز سينمائياً في عمل فني مع نجله محمد إمام، بعنوان «الواد وأبوه».

ولكن الموسم الرمضاني سيشهد عودة النجم يحيى الفخراني للدراما بمسلسل جديد بعنوان «نجيب زاهي زركش» بعد فترة غياب استمرت عامين منذ آخر أعماله «بالحجم العائلي» 2018.

وعلى صعيد النجوم الكبار، اختارت النجمة يسرا مسلسلاً جديداً مع شركة العدل جروب والمؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبدالعزيز، وهم فريق مسلسلها السابق «خيانة عهد» لتخوض به دراما رمضان 2021.

وعلى مستوى النجمات، تعود الفنانة ياسمين رئيس للدراما بعد غياب ثلاث سنوات منذ مسلسل «أنا شهيرة أنا الخائن» لتلعب البطولة النسائية بمسلسل موسى للنجم محمد رمضان.

أكثر من «ملك»

ويعود الفنان عمرو يوسف بعد غياب أيضاً بمسلسل «الملك»، والذي سيقدم من خلاله شخصية أحمس طارد الهكسوس. والمسلسل عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ

وباسم «الملك» أيضاً يعود الفنان محمد إمام للدراما بعد غياب عام منذ آخر أعماله «هوجان»، ولكن بسبب تصميم أسرة مسلسل «الملك» لعمرو يوسف على استخدام الاسم نفسه سيتم تغيير اسم مسلسل محمد إمام وحتى الآن لم يستقر بعد على اسم نهائي.

ويعود محمد رجب للدراما من خلال مسلسل «ضربة معلم»، ولم يحدد حتى الآن هل سيعرض هذا العمل برمضان أم قبل ذلك.

موقف غامض

هناك عدد من النجوم، مازال موقفهم غامضاً حتى الآن في الدراما الرمضانية، وهم مهددون بشكل كبير بالخروج من السباق الرمضاني، وعلى رأسهم النجمة نيللي كريم،

وياسر جلال بعد اعتذاره عن مسلسل خالد بن الوليد دون أسباب مقنعة.

وبالنسبة للفنان آسر ياسين، فحتى الآن هو خارج خريطة رمضان 2021، ورغم ترشيحه لمشاركة كريم عبدالعزيز مسلسل «الاختيار»، ذهب الدور الى أحمد مكي وخرج آسر خالي الوفاض.

إخفاق «رجالة البيت»

بعد إخفاق الممثل الكوميدي أحمد فهمي العام الماضي بمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني، لم يعلن «الثنائي» حتى الآن عن أي مشروع درامي لرمضان، ورددت مصادر مقربة أنه قرر وأكرم حسني التفرغ للسينما في الفترة المقبلة والبعد عن الدراما حتى إيجاد أعمال جيدة تعيدهما بقوة معاً أو كل ممثل في عمل منفصل.

عودة الحياة

عادت الحياة للأعمال الدرامية، وتم استئناف تصوير بعض المسلسلات المؤجلة من العام الماضي بسبب أزمة «كورونا»، ومنها مسلسل الفنانة منى زكي «تقاطع طرق».

بالإضافة إلى مسلسل «خيط حرير» لمي عزالدين. كما استأنف النجم أحمد عز بطولة مسلسل «هجمة مرتدة» الذي تعود به الفنانة هند صبري أيضاً للدراما بعد غياب ثلاث سنوات، وبعد إلغاء مشروع مسلسل «جميلة والسلطان» الذي كانت ستقوم ببطولته العام الماضي.

عادل إمام سيركز على السينما عبر عمل مع نجله محمد إمام، بعنوان «الواد وأبوه».

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