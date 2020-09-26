طفلة تعيش 10 سنوات على الخبز ورقائق البطاطا فقط

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

عاشت طفلة بريطانية على الخبز ورقائق البطاطا حتى بلغ عمرها عشر سنوات، بسبب مرض غير اعتيادي.

وقالت Fox News، بأن الفتاة مارتا ديفيز، حتى بلوغها سنة ونصف السنة من العمر، كانت تأكل الطعام المعتاد للأطفال في هذا العمر. ولكن بعد ذلك تطور عندها مرض نفسي غريب، مرتبط بالخوف من الطعام غير المعتاد.

وتقول والدتها، "كانت تصرخ وتدفع الطعام بعيدا. وقد حاولت مساعدتها ومكافحة هذه الحالة، إلا أن الأمور مع مرور الوقت ساءت أكثر".

ونتيجة لهذه الحالة اقتصر النظام الغذائي للفتاة مارتا على الخبز المحمص ورقائق البطاطا.

وتضيف والدتها، كنت أعتقد أن المشكلة ستحل عندما تذهب مارتا إلى المدرسة، وتشاهد ما يأكله أقرانها هناك ولكن بلا جدوى.

وتقول، "كانت تأكل قطعتي خبز محمصتين مع الزبدة في وجبة الفطور وثلاثة في العشاء" مشيرة إلى أنها كانت تأكل نوعا واحدا من الخبز طوال هذه الفترة.

وقرر والدا الفتاة في النهاية عرضها على معالج بالتنويم المغناطيسي، لمساعدتها في التغلب على الرهاب الذي تعاني منه. وفعلا بعد الجلسة الأولى تناولت مارتا قطعة بيتزا، ومن ثم بدأت تأكل الخضروات والفواكه. وبعد بضعة أسابيع تذوقت ما يقارب من 50 طبقا ومأكولات أخرى.

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