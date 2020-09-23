تلفزيون دبي يحتفي باليوم الوطني السعودي ببرامج وتغطيات خاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواكبة للاحتفالات باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، يقدم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة العديد من البرامج والتغطيات الخاصة والفعاليات المباشرة والأفلام الوثائقية، التي تبرز عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أن تلفزيون دبي يسعى إلى تقديم كل ما هو متميز ويليق بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، في ظل التنسيق الدائم مع المجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، بهدف تقديم منتج إعلامي على درجة عالية من التميز، ومواكبة الاحتفالات الرسمية والشعبية بالمناسبة.

من جهته، أشار مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، علي عبيد الهاملي، إلى الوسم الذي يزيّن كل شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، تحت عنوان «#معاً_أبداً»، ويحتفي بهذه المناسبة، ويعكس مدى اهتمام تلفزيون دبي بهذه المناسبة، لافتاً إلى تقديم تلفزيون دبي مجموعة من التقارير الخاصة عن العلاقات الإماراتية - السعودية، والفواصل التلفزيونية التي تحتفي بهذه المناسبة.

وقال عبيد إن «مركز الأخبار في تلفزيون دبي قدم خلال الأيام الماضية تقارير خاصة وتغطيات، علاوة على استضافة شخصيات ثقافية ودبلوماسية سعودية على الهواء مباشرة في برامج يومية مصاحبة».

وأضاف أن مركز الأخبار أعد برنامجاً خاصاً، سيبث على شاشة تلفزيون دبي، مساء اليوم، ويستضيف في محوره الأول، العام والتاريخي، وعبر الأقمار الاصطناعية من أبوظبي، السفير السعودي في دولة الإمارات تركي الدخيل، للحديث عن تاريخ العلاقات بين البلدين وحاضرها وآفاقها المستقبلية، ورؤية المملكة 2030، وفي محوريه السياسي والأمني، يستضيف الدبلوماسي والسفير الإماراتي السابق عمر البيطار، والمستشار سالم اليامي، الكاتب والباحث السعودي المتخصص في العلاقات الدولية من الرياض، للحديث عن العلاقات بين البلدين.

كما سيبث تلفزيون دبي، مساء اليوم، حلقة خاصة من برنامج «معاً أبداً» من تقديم أحمد عبدالله، ورؤى الصبان، تتضمن لقاءات وتغطيات الخاصة بالمناسبة، بداية من المقابلة الخاصة عبر الأقمار الاصطناعية من الرياض، مع نائب سفير دولة الإمارات في السعودية، أحمد الطنيجي.

وسيتابع الجمهور اللقاء الخاص مع الشاعر السعودي خالد المريخي، واللقاء الذي يجمع الفنان الإماراتي فيصل الجاسم والفنانة السعودية الجوهرة، ويتخلل البرنامج تقارير وتغطيات مواكبة لنقل احتفالات دبي باليوم الوطني السعودي، من برج العرب، وبرواز دبي، إضافة إلى التغطية الخاصة من منطقة برج خليفة من مراسلة البرنامج الإعلامية الإماراتية زينب العجمي، التي ستتولى أيضاً مهمة التغطية الخاصة للتلفزيون السعودي بهذه المناسبة.

جدول حافل

أعدت قناة سما دبي جدولاً خاصاً لمواكبة الحدث، بداية من الأغاني الوطنية والتغطيات المشتركة مع قنوات سعودية. وستبث القناة حلقة خاصة من برنامج «هذه دبي» على الهواء مباشرة، بمشاركة ضيوف من الإمارات والسعودية، يتقدمهم رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، والفنان الإماراتي حبيب غلوم، والشاعر السعودي محمد القحطاني، إلى جانب التغطية المباشرة من منطقة برج خليفة.

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