بالصور.. «الإمارات اليوم» تضيء شمعة جديدة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أضاءت «الإمارات اليوم» شمعة جديدة، في رحلتها التي رأى عددها الأول النور في 19 سبتمبر عام 2005؛ ووسط أجواء من الفرح، لم تحجب ملامحه كمامات «عام كورونا»، احتفلت أسرة الجريدة بعيدها الـ15، مجددة التزامها للقارئ بأن تظل على عهد أمانة الكلمة، وأن تكون على قدر المسؤولية.

وأكدت أسرة تحرير «الإمارات اليوم»، خلال الاحتفالية التي حضرها المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي، ورئيس التحرير سامي الريامي، ومدير التحرير عبدالله بني عيسى، أن الجريدة ستظل محافظة، إلى جانب المهنية والصدقية، على نقل نبض الشارع وقضايا الناس، وستراهن دوماً - كما كانت منذ يومها الأول - على التجديد، وأن تقدم كل ما يخدم الحقيقة، وينقلها بصدق واحترافية وسرعة إلى القارئ، عبر منصاتها المختلفة، لتكون بالفعل مرآة لشعارها: «الأقرب إليك».

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