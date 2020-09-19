السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلي المنتج الفني أحمد السبكى كريم وخالد بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم الحفل، وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.

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