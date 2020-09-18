«دبي للمفروشات».. نصائح وأفكار لكل ما يحتاجه البيت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود مهرجان دبي للمفروشات في عام 2020 بدورته الثانية من تنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر فعاليات هذا الحدث المخصص للمستلزمات والمفروشات المنزلية من 24 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر في مراكز التسوق وصالات المفروشات في مختلف أنحاء دبي.

ويشكّل المهرجان الوجهة المثلى للعملاء الراغبين في إعادة تجديد إطلالات غرف النوم أو غرف المعيشة أو المطبخ أو الحديقة أو إضافة لمسات من التجديد على المنزل بأكمله. ويقدم المهرجان أحدث تشكيلات المفروشات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية.

وتوفّر دورة هذا العام من المهرجان باقة واسعة من تجارب وفعاليات التسوق للزوار، من التخفيضات وحتى الأنشطة الفريدة والعروض الترويجية. وتشارك في المهرجان مجموعة من أشهر متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية في دبي، حيث تقدم تخفيضات تصل حتى 70% على تشكيلة المفروشات والأدوات والإكسسوارات المنزلية، وغيرها الكثير من العروض التي تستمر طيلة فترة المهرجان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تأتي نسخة هذا العام من المهرجان في وقت مثالي لتلبية رغبة العملاء في تجديد ديكورات منازلهم بعد فترة العمل من المنزل، حيث يتيح المهرجان للزوار والمقيمين في دولة الإمارات فرصة الاستمتاع بتخفيضات وعروض ترويجية وفعاليات ترفيهية استثنائية، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع المفروشات إقليمياً وعالمياً».

وتتضمن فعاليات مهرجان دبي للمفروشات، لهذا العام، عرضاً للألعاب النارية في فستيفال باي في «دبي فستيفال سيتي مول» 24 سبتمبر الجاري.

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