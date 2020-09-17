الأردن يلغي الحجر للقادمين من هذه الدول

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت وثيقة رسمية أردنية اليوم أنه سيتم اعتماد الحجر المنزلي في الأردن، بدلا من الحجر المؤسسي اعتباراً من 23/9/2020

وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع visitjordan فإن الحجر المنزلي سيكون لمدة 7 أيام ابتداء من 23 سبتمبر الجاري ، وذلك للقادمين من الدول ذات التصنيف الأحمر والأصفر وفق المصفوفة الحكومية.

وبحسب آخر تحديثات الحكومة حول تصنيف الدول الخضراء والصفراء والحمراء فإن الدول الخضراء، هي: اليونان، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، الجزائر، ألمانيا، هونغ كونغ، هنغاريا، تركيا، إيطاليا، لتوانيا، بولونيا، تايلند، ماليزيا، تونس.

أما الدول الصفراء فهي: المملكة المتحدة، اليمن، هولندا، المملكة العربية السعودية، مصر، مالطا، المغرب، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة.

وأما الدول الحمراء فهي: فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، اسرائيل، رومانيا، روسيا، البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، فلسطين.

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