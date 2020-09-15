رضوى الشربيني تعتذرعن تصريحاتها بشأن الحجاب: "أوفورت بطريقة تعبيري"

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

اعتذرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عن تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، في أول تعليق لها، بعد قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل معها.

واستهلت رضوى حلقة مساء أمس من برنامجها "إنتي وبس" الذي يعرض على"سي بي سي"،قائلة : "أنا غلطت أو أوفورت في طريقة تعبيري أو في حاجة عايزة أقولها عن المحجبات، لأن أنا قابلت ناس كتير من المحجبات في الفترة دي قالولي عايزين نقلع الحجاب عشان مش عارفين نخرج مع أصحابنا غير المحجبات، ووقتها طلعت وقعدت أشكر في المحجبات لكن الشكرانية دي جت على دماغ اللي مش محجبات، وحسوا أنهم مش كويسين، وبعتذر جدًا لو أنتو فهمتوا ده".

وقالت بحسب صحيفة "الوطن" المصرية: "مفيش حد هيدخل جنة أو نار إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالي، ولكن أنا كان قصدي أقول إنه أن المحجبة عملت اللي عليها وأكتر مني ومن اللي مش محجبة، لكن ده مالوش أي علاقة بأن اللي مش محجبة ست مش كويسة ولا أنا هكون مش كويسة، ولكن فيه الكويس من المحجبات واللي مش كويس، وده برضه ينطبق على اللي مش محجبات، وربنا هو اللي بيحكم مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار".

وأضافت: "أنا اتفرجت على فيديو الحلقة ولقيت إني أفورت ولقيت ناس زعلانين وإنتو عندكم ألف حق وحقكم على رأسي".

وكانت الشربيني قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، وقالت: "اوعي تقلعي الحجاب.. انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وقوبلت تصريحات الشربيني بموجة كبيرة من الانتقادات، حيث رفض الكثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ"الشيطان"، فيما اعتبر آخرون أن التصريحات بمثابة تشجيع للمتحرشين، وتصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.

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