الأردن يطلق ناطقة "روبوت" باسم الحكومة .. والجمهور يمزح معها ويتغزل بها و"ليش مش محجبة" ؟!

أطلقت الحكومة الأردنية أمس خدمة الناطق الرقمي "فرح"، لتكون إحدى أدوات التواصل الحكومي مع الجمهور وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

وقالت الحكومة الأردنية أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مازحين مع اطلاق الخدمة التي جاءت على شكل سيدة جميلة "روبوت" مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. وتفاعل نشطاء بشيء من المرح وإطلاق النكات مع اطلاق الخدمة، حيث قال أحدهم :"فرح .. الناطق الحكومي الالكتروني ... شايف بعيونك حزن اصطناعي".

وقال آخر إنه يجب وضع اسم العائلة لفرح مثلا "فرح الصنايعة" كناية عن كونها "صنيعة" ذكاء اصطناعي.

كما جاءت بعض الردود على هذا النحو :

- فرح وينك ؟ حاسس بعيونك نظرة حزن.

- فرح ردي مش قادر أتنفس.

- فرح طمنينا عن الأسعار.

- كل الشعب راح يصير من يوم و طالع يسمع للبيانات الحكومية ومرات يمكن يصدقها لأن فرح تفرح القلب بالرغم إنها من جوردان مش من الأردن.

- تساؤل.. لماذا "فرح" ليست محجبة؟.

- كان سميتوها رشيدة بدل فرح.. مشان تصير حكومتنا الرشيدة .

- فرح الناطق الحكومي الرقمي، يعني لو سألتها بتجاوبك باسم الحكومة وليس باسم فرح يرجى الإنتباه .

- اقترح بتغيير الاسم من فرح إلى نزيهة أو شريفة.

- عليم الله ولا حدا حيركز بكلام فرح ... ملعوبة!

- فرح حبيبتي شو الشامبو اللي بتستعمليه؟

- فرح مرتبطة ولا لأ ؟!