النرويج تعثر بـ «المصادفة» على سفينة غارقة منذ 80 عاماً

المصدر: أوسلو - أ.ف.ب

عُثر قبالة السواحل النرويجية على سفينة «كارلزرويه» النازية، التي أغرقت سنة 1940. واكتشِف حطام السفينة مصادفة على عمق 500 متر تقريباً، خلال معاينة سلك كهربائي بحري.

وقال أولي بيتر هوبرستاد، أحد كبار المهندسين في شركة «ستاتنت» المشغّلة للسلك الكهربائي: «في بعض الأحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر يوماً على حطام بهذه الأهمية».

وكانت السفينة الحربية الألمانية، البالغ طولها 174 متراً، قد أرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد إنزال الجنود في التاسع من أبريل 1940، تعرّضت لهجوم من قبل القوات النرويجية، قبل أن تهاجمها غوّاصة بريطانية نسفتها بطوربيد، فقرّرت القوات الألمانية إغراقها قبالة مرفأ كريستيانساند في جنوب النرويج.

وقبل ثلاث سنوات، رصدت أجهزة سونار حطاماً بالقرب من كابل عالي التوتر، يربط النروج بالدنمارك، غير أن الوقت لم يتسنّ لـ«ستاتنت» كي تقوم بمزيد من الأبحاث، كما أفادت الشركة.

لكن في 30 يونيو الماضي، خلال عملية معاينة للكابل البحري بعد عاصفة، رصد جهاز مسيّر حطاماً ضخماً على بعد نحو 15 متراً من السلك «تعرّض للنسف بواسطة طوربيد.. سرعان ما تبيّن من مدافعه وأحد الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفترة الحرب»، وفق بيان «ستاتنت».

وأكّد المتحف البحري في النرويج أن الحطام هو لسفينة «كارلزرويه» التي لم يعثر عليها منذ إغراقها قبل 80 سنة.

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