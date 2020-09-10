مسلسل إماراتي يتصدر "ترند نتفلكس" للأعمال العربية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن المسلسل الإماراتي "المنصة" من الوصول إلى صدارة تريندات المسلسلات العربية الأكثر مشاهدة عبر "نتفلكس" العالمية، في أول أيام عرضه.

ونال المسلسل نجاحاً جماهيرياً وردود أفعال إيجابية منذ بدء عرضه على "نتفلكس"، وقناة أبوظبي يوم 3 سبتمبر. وتدور قصة المسلسل حول حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، ويعرض في 12 حلقة، وقد تصدر قائمة البحث بمنصة Netflix على مستوى العالم العربي، في أول أسبوع عرض له.

والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

ويشارك في تمثيل أدواره: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، خالد القيش، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد ، أحمد الجسمي، سمر سامي، شادي الصفدي، لين غرة، والمذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز التي تمثل لأول مرة. كما يشهد المسلسل ظهوراً خاصاً للممثل الأميركي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الشهير "لويس وكلارك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news