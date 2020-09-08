أوبرا فيينا: من فضلكم عبّروا عن حماسكم بالتصفيق دون الهتاف

المصدر: فيينا - د.ب.أ

عادت أوبرا فيينا، أمس، لاستئناف نشاطها في ظل قواعد صارمة للسلامة الصحية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي بدء الموسم الجديد، بعرض مسرحية «مدام باترفلاي» للمؤلف جاكومو بوتشيني، بعد ستة أشهر من إغلاق الأوبرا بسبب تفشي فيروس كورونا. وشملت التعليمات الصارمة للحاضرين ارتداء الكمامات قبل وبعد العرض، بجانب توصية بالاستمرار في ارتدائها خلال العرض.

وقالت دار الأوبرا في منشور «من فضلكم عبروا عن حماسكم فقط من خلال التصفيق بأعلى درجة ممكنة بدلاً من الهتاف وإصدار الأصوات»، وذلك بهدف الحد من زفير جزيئات من المرجح أن تحمل عدوى.

وقال مدير الأوبرا الجديد بوجدان روسشي مازحاً في مؤتمر صحافي قبل إعادة فتح دار الأوبرا: «لن تكون هناك شرطة لتطبيق هذه القاعدة».

ومع ذلك، فإن الاجراءات الاضافية التي تم إقرارها لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل تقليص عدد الحاضرين من 2300 إلى 1300، بجانب تكثيف إجراءات فحص فيروس كورونا بين الفنانين وطاقم العمل ستكلف 330 ألف يورو (290 ألف دولار) خلال الشهر الجاري فقط.

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