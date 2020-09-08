«ناشئة الشارقة»: «الفن للجميع» معرض افتراضي للهواة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصها على تهيئة الفرص للهواة المبدعين فنياً لإبراز أعمالهم الفنية؛ أطلقت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، المرحلة الترويجية لاستقبال أعمال معرض «الفن للجميع» الافتراضي، الذي تُقام نسخته الأولى تحت شعار «في التباعد تضامن».

يهدف المعرض، الذي تنظمه مؤسسة شبابية للمرة الأولى على مستوى إمارة الشارقة، إلى توفير منصة رقمية تتيح الفرصة لمنتسبي ناشئة الشارقة والهواة من مختلف الفئات العمرية في الدولة، لعرض أعمالهم الفنية في بيئة حاضنة للإبداع، وتنمية مواهبهم عبر الاطلاع على العديد من الأعمال الفنية العالمية والتعرف إلى المدارس الفنية المختلفة، إضافة إلى تبادل المعرفة واكتساب المهارات من الفنانين من ذوي الخبرات، بما يسهم في إثراء معارف المشاركين، وزيادة الإنتاجية الفنية.

وتتمثل المرحلة الأولى التي تستمر حتى 1 أكتوبر، في فتح باب المشاركة في المعرض واستقبال الأعمال الفنية من المشاركين في الفئات الثلاث المحددة، التي تضم الهواة من ستة أعوام إلى 18 عاماً، والهواة من 18 عاماً فما فوق، إضافة إلى فئة الفنانين والمحترفين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني WWW.Shjyouth.ae.

وتتضمن مجالات المشاركة في المعرض أعمال الرسم، والرسم الزيتي، والفسيفساء والموزاييك، والنحت والتصوير الضوئي، إلى جانب الطبعات الفنية، والتصميم، وفن كتابة الخط، وفنون الوسائط المتعددة، إضافة إلى فن التلصيق (الكولاج)، والفن الرقمي، وذلك عبر توظيف التقنيات الفنية وتوظيف الأدوات المتاحة للتعبير بالفن عن أهمية التباعد الجسدي في ظل الظروف الاستثنائية.

منصة رقمية تتيح الفرصة للهواة لعرض أعمالهم الفنية في بيئة حاضنة للإبداع.

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