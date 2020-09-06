أنغام: مفيش شخص معين أقوله ( بحبك وبرتاحلك)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت النجمة المصرية أنغام، عن امتعاضها من تناول حياتها وتفاصيل خصوصياتها بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد طرحها أحدث كليباتها "بحبك وبرتاحلك"، الذي فتح المجال واسعا أمام موجة من النقد والتجريح والتكهنات حول ارتباط النجمة مجددا بشخص من الوسط الفني مباشرة بعيد انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقالت أنغام في مكالمة هاتفية جمعتها ببرنامج "إي تي بالعربي"، إن أغنيتها الجديدة لم تقصد بها شخصًا بعينه، بينما هي تتفق مع كل الصفات الجميلة التي تتواجد في شخص واحد مؤكدة" مفيش شخص معين (أقوله بحبك وبرتاحلك) مفيش شخص معين خالص، ولكن هو تعبير لطيف إنك تقوله لشخص لطيف فيه كل الصفات."

وأضافت: "في كلام كتير أوي عن حياتي الشخصية، ومبقاش عاجبني، لكن متجاهلاه، لإنه في الحقيقة مستفز جدًا." وتابعت: "أنا مبحبش الفنان يتحدث عن حياته الشخصية، ولو عندي حاجة عايزة أقولها هقولها، لو مش عايزة مش هقولها، والتطفل والفضول بقا أحد أهم صفات الناس ومبقاش في حل عندي غير الصمت."

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