مفاجآت صيف دبي: 7 أسابيع حافلة بالعروض والترفيه والجوائز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي على مدى سبعة أسابيع خلال الفترة بين 9 يوليو و29 أغسطس الماضيين جوائز بملايين الدراهم الإماراتية، وعروضاً وتخفيضات رائعة بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية.

وشهدت مفاجآت صيف دبي هذا العام تقديم أكثر من 140 عرضاً ترويجياً بمشاركة أكثر من 900 علامة تجارية عالمية، وما يزيد على 3000 متجر و31 مركز تسوق في دبي. كما فاز أكثر من 17 ألف متسوق بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 6.2 ملايين درهم، كان من بينها 10 سيارات فاخرة ضمن عروض أنفق واربح في أبرز الوجهات ومراكز التسوق بدبي. وحظي المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض والتخفيضات في مراكز التسوق التي التزمت بأعلى معايير الصحة والسلامة.

وبعد تزيينه بشعار مفاجآت صيف دبي عند انطلاقها في 9 يوليو الماضي، حمل برج خليفة الشعار ذاته أربع مرات، كما استمتع المتسوقون بـ154 عرضاً للألعاب النارية، فضلاً عن 270 فعالية وعرضاً ترفيهياً في مختلف مراكز التسوق في دبي.

وشهدت مفاجآت صيف دبي هذا العام تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس في مول الإمارات، حيث تم استخدام أغلفة 8600 لعبة من فانكو بوب لرسم أكبر لوحة فسيفساء تمثّل شخصية مدهش. كما شارك المتسوقون في أكثر من 88 ألف جولة من لعبةYalla DSS الإلكترونية عبر هواتفهم الذكية، لإتمام تحديات شيقة على خريطة افتراضية لمدينة دبي، في حين عمل أكثر من 550 طاهياً مبتدئاً على صقل مهاراتهم في سلسلة تعليم الطهي الاحترافية.

وفي السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم مفاجآت صيف دبي في كل دورة أفضل العروض، وتتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بإجازة الصيف في أبرز الوجهات والفنادق ومراكز التسوق في دبي. ونظراً للظروف الاستثنائية التي نمر بها في هذا العام نتيجة جائحة (كوفيد-19)، فإن النجاح الذي حققته الدورة الـ23 يعتبر إنجازاً بارزاً على جميع المقاييس، حيث أثبتنا استعداد دبي لاستقبال الزوار والعائلات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم».

وأسهم الشركاء الاستراتيجيون في النجاح الكبير لمفاجآت صيف دبي، حيث لعب كل منهم دوراً محورياً في تقديم دورة متميزة بما حملته من عروض ترويجية وفعاليات ترفيهية.

وعلّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جاءت مفاجآت صيف دبي لهذا العام في الوقت المناسب وتكلّلت بالنجاح الذي أدى إلى تحسين الأجواء للمستهلكين بشكل كبير من خلال تقديم صفقات رائعة في المتاجر، مدعومة بعروض البنك الترويجية لاستعادة النقود».

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية: «يسعدنا أن نشارك في الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي، حيث أطلقنا خصومات مميزة في فستيفال السوق المخصص للتخفيضات. ويسعدنا أن نلمس تقدير المستهلكين لقيمة عروضنا المجزية، كما يسرنا أن نشهد ثقة المتسوقين بوجهاتنا كبيئة تسوق آمنة ومريحة».

من جهته، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات: «نعرب عن فخرنا بالشراكة الاستراتيجية التي تربطنا مع مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقتها الأولى، والحرص على دعم أهدافها. وتجسد علاقة التعاون مع هذا الحدث الترويجي الأبرز في دبي حرصنا على دعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الوجهة الأمثل للعطلات والتسوق والسياحة».

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»: «حققت مفاجآت صيف دبي هذا العام نجاحاً كبيراً على الرغم من الظروف غير المسبوقة. كما استمتع الزوار بمجموعتنا المدهشة من الفعاليات الفريدة من نوعها خلال مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك الجوائز النقدية العديدة ومهرجان الألعاب النارية على مدار ثلاث ليالٍ، والتعاون مع ليغو والمؤسسات الفنية المحلية. ومع اقتراب انتهاء مفاجآت صيف دبي، نتطلع إلى الموسم الشتوي الذي سيشهد المزيد من التجارب الجديدة والرائعة عبر مراكز التسوق التابعة لنا».

وقال ستوارت الدير، نائب الرئيس لإدارة مراكز التسوق في مِراس: «رسخت مفاجآت صيف دبي إرثاً بارزاً على مدى عقود، كونها تشكل نشاطاً مهماً لتجار التجزئة بما تتيحه من زيادة كبيرة في الإقبال. لقد حققت دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي نجاحاً لافتاً في تنشيط قطاع التجزئة والترفيه، على الرغم من التحديات الحالية».

وأضاف ستوارت: «توفر وجهاتنا والخيارات العائلية المتنوعة لزوارنا تجربة تسوق رائعة وآمنة لا تضاهى. فعلى سبيل المثال، أطلقنا خدمة التوصيل دون تلامس في سيتي ووك، ولا مير، وذا بييتش، وبوكس بارك، ما يتيح للعملاء البقاء على تواصل مع علاماتهم التجارية المفضلة بطريقة آمنة ومريحة. ونظراً لتأجيل خطط السفر هذا الصيف، فقد تعاونا أيضاً مع (دبي كانفس) و(براند دبي) لاستضافة معرض (السفر من خلال الفن) في سيتي ووك، لنمنح الزوار تجربة استثنائية ملهمة».

كما علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «تعزز مفاجآت صيف دبي من مكانة دبي كإحدى أفضل وجهات التسوق للعائلات خلال الصيف، ويمكن لكل أفراد العائلة الاستمتاع بأوقاتهم مع وجود الكثير من الأنشطة والفعاليات في مراكز التسوق مع أهمية الاستمتاع بفترة تسوق آمن حيث الإجراءات الاحترازية الصارمة التي نقوم بتطبيقها خلال جائحة (كوفيد-19)».

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تلعب مفاجآت صيف دبي دوراً كبيراً في استقطاب الزوار خلال موسم الصيف وتنشيط قطاع البيع بالتجزئة في جميع المجالات. لقد لقيت الصفقات الكبيرة لقطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي إقبالاً كبيراً من المقيمين والسياح على حدٍ سواء».

أسعد اللحظات لسكان دبي

قال فؤاد منصور شرف، مدير عام مراكز التسوق (الإمارات والبحرين وعمان)، لدى «ماجد الفطيم العقارية»، إن مهرجان مفاجآت صيف دبي «اكتسب هذه السنة أهمية كبيرة بعد انتشار جائحة (كوفيد-19). وحقق هذا الاحتفال الموسمي الكثير من النجاحات، ولعب دوراً يتجاوز كونه مجرد مهرجان للخصومات والعروض الترويجية لزوار مركز التسوق، إذ نجح في جمع المجتمعات المحيطة وشكل نموذجاً عن تكاتف المجتمع وتقاليده التي تشتهر بها منطقتنا. نحن سعداء بنجاح الفعاليات والأنشطة كافة التي استضفناها، فقد أسهم برنامجنا الخاص بمفاجآت صيف دبي في إحياء عطلات الصيف ورسم البسمة على وجوه عملائنا. نتوجه بالشكر إلى شركائنا على جهودهم وتعاونهم معنا، لتحقيق أسعد اللحظات على نطاقٍ واسع لسكان دبي».

140 عرضاً ترويجياً بمشاركة 900 علامة تجارية عالمية، و3000 متجر، و31 مركز تسوّق في دبي.

154

عرضاً للألعاب النارية و270 فعالية وعرضاً ترفيهياً.

17

ألف متسوق فازوا بجوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 6 ملايين درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news