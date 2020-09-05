توليفة جديدة من فيلم «العراب 3» تعرض في نهاية 2020

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أعلنت شركة «باراماونت» للإنتاج أن توليفة جديدة لفيلم «العراب-3»، وهو الجزء الأخير من ثلاثية المخرج فرنسيس فورد كوبولا السينمائية الشهيرة التي تتناول عالم المافيا، ستعرض في السينما اعتباراً من ديسمبر المقبل.

ويشكّل هذا الفيلم تتمة اثنين من أهم الأفلام الكلاسيكية في السينما الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى عرضه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفسه جزئياً. وأوضحت «باراماونت» أن توليفة جديدة ستُجرى للفيلم يحترم أكثر «الرؤية الأصلية» للمخرج وكاتب السيناريو ماريو بوتزو.

وقال كوبولا في بيان «أعددت بداية جديدة وخاتمة جديدة لهذه النسخة، وأعدت ترتيب بعض المشاهد، والمحطات الموسيقية».

ومن المتوقع أن تُعرضَ النسخة المحدثة من «ذي غودفاذر 3» في صالات السينما في ديسمبر المقبل، لمناسبة مرور 30 عاماً على الفيلم، على أن يتوافر لاحقاً على منصات البث التدفقي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news