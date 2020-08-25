زوج هالة صدقي مُصر على فحص النسب: أنا متأكد 100% من النتيجة «أزاي عملت كده»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أكد المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، في مقطع فيديو ، أنه لن يتنازل عن قضيته، مشيراً إلى أنه مستمر في مساعيه لمعرفة نسب أولاده، مطالباً بإجراء تحليل DNA.

وقال سامي في فيديو على صفحته الرسمية على «تويتر»: «أنا سامح سامي، مراتي هالة صدقي، أنا مش هتنازل عن أي حاجة ومش هتنازل عن حقي وبستغيث بالنائب العام أرجوك ساعدني أنا مش طالب غير حقي أنا عاوز أعرف، أنا متأكد 100% لكن عاوز أعرف من والدتهم وأزاي هي عملت كده».

وأضاف «أنا محتاج DNA وبصمة صوتها مش أكتر من كده، والقضية شغاله ومش هتنازل وأنا اللي هترافع في القضية دي لأنها قضيتي أنا».

وكان محامي سامح سامي، أعلن انسحابه من القضايا، حفاظاً على الأبناء، وذلك خلال مؤتمر صحافي، مطالباً الزوجين بالتنازل عن المصالح الشخصية حفاظاً على الأسرة وللعيش فى سلام واستقرار.

كما وجه رسالة للطفلين، قائلاً: «أعتذر عن كل ما كتب فى الصحافة وانتوا أشرف من أى حد.. ولابد من الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله هتتحل خلال الفترة المقبلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news