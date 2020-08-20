«ملهم دبي».. أغنية وطنية جديدة لحبيب الياسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهى الفنان الإماراتي حبيب الياسي، من تسجيل أحدث أغنياته الوطنية بعنوان «ملهم دبي»، مهداه لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في استديوهات «إتش برودكشن» في أبوظبي.

والأغنية من كلمات محمد أحمد آل علي، ومن ألحان الياسي، وتوزيع إبراهيم السويدي، ومن إنتاج شركة «إتش برودكشن» للإنتاج الفني للمنتج الإماراتي علي الياسي، الذي يحضّر لسلسلة من الأغاني الوطنية الأخرى خلال الفترة المقبلة، وسيعلن عنها في القريب العاجل.

وأوضح الياسي أن الأغنية الجديدة هي بداية لعدد من الأعمال الوطنية، التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، وقال: «سعيد بهذا العمل للغاية، خصوصاً أنه يتحدث عن معشوقتي دبي، وعن حاكمها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب أنني حاولت تقديم لحن جديد بأسلوب مختلف عن الموجود حالياً، وأتمنى أن يصل إلى جمهوري ومتابعيني في الإمارات والخليج بشكل عام».

وأوضح الياسي قائلاً: «تتحدث الأغنية عن إماراة دبي وتطورها المستمر، وغير المحدود، ومنافستها للعالم الخارجي وليس العربي فقط، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت على يد ملهم دبي الأول صاحب السموّ حاكم دبي، التي جعلت من دبي مدينة عالمية تحلق في السماء، ويفخر بها كل مواطن إماراتي، بل وكل عربي».

وأضاف: «حاولنا من خلال العمل إظهار العديد من إنجازات دبي، وأهم معالمها السياحية والتراثية، إلى جانب الإنجازات العلمية في مجال الفضاء، ومختلف المجالات الآخرى، لنقول للعالم أجمع ها هي دبي دانة الدنيا التي لا تعرف معنى المستحيل، ويتم بث العمل عبر عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب عدد من الإذاعات الخليجية والعربية أيضاً».

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: «يا صانع الأمجاد بسألك عن شي.. كيف الأمم تبني صروح وحضارات.. قال الآثر برهان لك شاهد وحي.. يشرح تفاصيله بجزل العبارات».

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