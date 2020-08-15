بلغراد تحتفي بعميد التماسيح في الأسر

المصدر: بلغراد ■أ.ف.ب

صمد التمساح «مويا» في وجه القصف، وسافر من بلد إلى آخر، إلا أن عميد التماسيح في الأسر لم يخرج من حوضه الصغير منذ وصوله إلى حديقة بلغراد للحيوانات قبل 83 عاماً.

تجهل حديقة الحيوانات عمره بالتحديد، إلا أن حملة إعلانية تحتفي هذا الأسبوع بوصوله إلى بلغراد عام 1937 آتياً من حديقة في ألمانيا. وأوضح كبير الأطباء البيطريين في الحديقة، يوزف ادفيدي، فيما يدفع عمال جرذاً نافقاً إلى التمساح البطيء الحركة: «هو مسن، ونحن نحترم عمره الطويل». وأصبح «مويا» رسمياً عميد التماسيح في العالم، بعد نفوق تمساح «ساترن» في مايو الماضي بحديقة موسكو للحيوانات. وولد «مويا» عام 1936، وكان يبلغ سنتين عند وصوله إلى مدينة بلغراد، إلا أن الموظفين في الحديقة يعتبرونه تجاوز الـ90 عاماً.

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