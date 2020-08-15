اكتشف صيفك.. «اكتشف صيفك».. 5 مغامرات مثيرة في 72 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم أفضل ما في دبي للزوار والمقيمين من خلال حملة «اكتشف صيفك» الجديدة، التي تتضمن مجموعة من المغامرات الحماسية، وأفضل التجارب والعروض والأنشطة العائلية في أنحاء دبي لهذا الصيف.

وتتألف حملة «اكتشف صيفك» من سلسلة تحديات متنوعة ومليئة بالمتعة والحماس لفترة زمنية محددة في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق، والعديد من الوجهات الأخرى، لتتيح للمشاركين فرصة الفوز بباقة من التجارب الممتعة والوجبات الشهية والأنشطة العائلية، وغيرها الكثير.

وقدمت «مفاجآت صيف دبي» مجموعة من الصناديق ضمن حملة «اكتشف صيفك» لصحيفة «الإمارات اليوم»، لإطلاق تحديات جديدة تتضمن زيارة وجهات متعددة وإتمام خمس مغامرات مختلفة، بما في ذلك تجارب التسوّق، والعديد من التجارب الأخرى لزيادة مستويات التشويق والمغامرة.

وتتميز حملة «اكتشف صيفك» بمفهوم فريد من المشاركة تتبادله نخبة من قادة الرأي والمؤسسات الرائدة الذين يشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خمسة مواقع ووجهات، بالإضافة إلى تحديات جديدة يجب على اللاعبين إتمامها في كل وجهة، لتقوم شخصية شهيرة أخرى بعد ذلك بإطلاق التحدي الجديد.

ويمكن للجميع المشاركة في حملة «اكتشف صيفك» عبر زيارة وجهات متنوعة، والمشاركة في تحديات ممتعة للفوز بمجموعة من التجارب الرائعة في أنحاء دبي كافة.

وتختلف مستويات التحدي من يوم لآخر، ويمكن للّاعبين إتمام هذه التحديات بسهولة على اختلاف أعمارهم وقدراتهم.

ويمكن للمتابعين، على سبيل المثال، قبول تحدي كريس فيد على وسائل التواصل الاجتماعي لإتمام خمس مهام مختلفة خلال 72 ساعة، بما في ذلك مشاهدة أحدث الأفلام في صالات ريل سينما وزيارة متنزه الواقع الافتراضي «فيرتشوال رياليتي بارك» في دبي مول، والاستمتاع بالشاي في فندق العنوان داون تاون، ثم التعرّف الى الكائنات الفريدة الموجودة داخل ذا غرين بلانيت في سيتي ووك، وختام التحدي مع أشهى الأطباق اللبنانية في أحد مطاعم كريس المفضّلة، وكل ذلك خلال الوقت المحدد.

ويختتم المقدم الإذاعي مقطع الفيديو والتحدي الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي عبر تسليم صندوق «اكتشف صيفك» لإحدى الشخصيات أو الجهات المشاركة.

ويمكن الفوز بالصندوق الأصفر الافتراضي الذي يحتوي على قسائم مجانية تتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من أروع التجارب والوجبات والأنشطة العائلية في أشهر المعالم الترفيهية في مختلف أنحاء دبي، وذلك عند تسجيل وصولهم إلى الوجهة الجديدة أثناء رحلتهم لإتمام كل التحديات في الوقت المحدد.

وتشكّل حملة «اكتشف صيفك» التجربة الأمثل على مستوى دبي لهذا الصيف، بدءاً من شواطئ جميرا ووسط مدينة دبي وناطحات السحاب في دبي مارينا، وصولاً إلى الشوارع والساحات النابضة بالحياة في خور دبي.

وتدعو حملة «اكتشف صيفك» الزوار والمقيمين لزيارة أفضل الأماكن في دبي، واكتشاف المعالم والأطباق المحلية التي تعزز مكانة دبي وجهة استثنائية تلبي كل التفضيلات والأذواق.

وتقدم حملة «اكتشف صيفك» لسكان دبي فرصة مثالية لاستكشاف وجهات جديدة أو زيارة مطاعمهم ووجهاتهم العائلية المفضّلة، حيث تجمع 65 وجهة من أفضل المطاعم في دبي.

وتنطلق حملة «اكتشف صيفك» في إطار مفاجآت صيف دبي، لتستكمل باقتها الحافلة بالفعاليات والتخفيضات والعروض الترويجية، وتشكّل فرصة استثنائية لاختبار أفضل التجارب التي تقدمها إمارة دبي خلال هذا الصيف.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي» (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسة وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

داعمو «المفاجآت»

يدعم «مفاجآت صيف دبي» 2020، الراعي الرئيس بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، و«طيران الإمارات»، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، و«إينوك»، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، و«اتصالات».

فرصة مثالية لسكان دبي تتضمن إتمام خمس مغامرات مختلفة، بما في ذلك تجارب التسوّق، والعديد من التجارب لزيادة مستويات التشويق والمغامرة.

تدعو حملة «اكتشف صيفك» الزوار والمقيمين لزيارة أفضل الأماكن في دبي، واكتشاف الأطباق المحلية.

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