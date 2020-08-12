رحيل الفنان المصري سناء شافع عن 77 عاما

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

عن عمر ناهز 77 عاما توفي اليوم الفنان المصري القدير سناء شافع بعد صراع مع المرض، وقد تعرض شافع لأزمة مرضية الشهر الماضي وتردد وقتها أنه أصيب بفيروس كورونا لكن نقابة الممثلين نفت ذلك وأكدت أنها مجرد متاعب صحية مرتبطة بكبر السن فقط لا غير واستلزمت رعاية طبية وإجراء فحوصات وتحاليل، ورغم تحسن صحته في الفترة الأخيرة ومغادرة المستشفى الا انه تعرض لوعكة مضاعفة امتدادا للأولى وعلى أثرها احتجز بأحد المستشفيات وبعدها خلال يومين فقط تدهورت بشكل كبير وتوفى منذ ساعات. ونعت نقابة المهن التمثيلية الفقيد وقالت أنه ببالغ الحزن نودع أحد أهم أساتذة الفن المصري وأحداهم أضلاع التدريس الأكاديمي.

سناء شافع مخرج مسرحي وممثل وأستاذ أكاديمي مصري ولد في عام 1943 بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، وتخرج في المعهد العالي للسينما، وعمل مدرسًا به، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح، حيث أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، من أهم أعماله السينمائيه دوره في فيلم (حتى لا يطير الدخان) وفيلم (فوزية البرجوازية)، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك في مسلسلات (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي). وأخر أعمال الفنان سناء شافع هي مشاركته فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا".

وبالنسبة للحياة الخاصة للفنان سناء شافع فقد تزوج 7 مرات أشهرهم الممثلة ندى بسيوني، وناهد جبر ويتردد أنه تزوج من الاعلامية هالة سرحان وتزوج سيدتان من الكويت كما تزوج سيدة ألمانية وكذلك تزوج في بداية حياته من ابنه تاجر مجوهرات شهير.

ونعت الفنانة ندى بسيوني زوجها السابق، بكلمات مؤثرة على صفحتها الرسمية بتويتر قالت فيها "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة"، ومن المعروف ان الفنان سناء شافع كان يمارس التمثيل الى جانب التدريس وتخرج من تحت يديه الكثير من النجوم البارزين في الفن العربي.

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