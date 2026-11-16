«لحظة معاً» تجمع الأطفال وأسرهم في 200 مدرسة على مستوى الدولة

كشفت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، عن مشاركة أكثر من 200 مدرسة على مستوى الدولة في فعالية «لحظة معاً في المدرسة»، التي أُقيمت أمس، وجمعت الأطفال بأحد الوالدين أو مقدمي الرعاية داخل البيئة المدرسية، من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية، تعزّز مشاركة الأسرة في تعلّم أطفالها وتنمية مهاراتهم خلال السنوات الأولى.

وأوضحت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن أسبوع الطفولة المبكرة يضم أكثر من 230 شريكاً، وأكثر من 300 مبادرة وفعالية تُنفّذ في مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية في رياض الأطفال والمدارس.

جاء ذلك على هامش فعاليات مبادرة «لحظة معاً في المدرسة»، التي أُقيمت، أمس، في روضة الندى بمنطقة الخوانيج في دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مستهل فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، وبحضور وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل.

وتضمنت المبادرة أنشطة مشتركة بين الأطفال وأسرهم في القراءة وسرد القصص واللعب والبناء والاكتشاف، أتاحت لأولياء الأمور التفاعل مع أساليب التعلّم التي تسهم في تنمية مهارات أطفالهم وقدراتهم.

وأكدت وزيرة الأسرة أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل وتأثيرها في تحقيق الأولويات الوطنية، ومنها الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 ورؤية الإمارات 2031.

وقالت إن أسبوع الطفولة المبكرة يُعدّ من المبادرات المرتبطة بعام الأسرة، ويمثّل النسخة الوطنية الأولى التي تُنظّم على مستوى إمارات الدولة كافة، موضحة أن رسالته الرئيسة تتمثل في أن تنمية الطفل مسؤولية المجتمع ككل، وأن الأفراد والمؤسسات شركاء في هذه المسؤولية.

وأفادت روضة الندى لـ«الإمارات اليوم» بأن عدد أولياء الأمور المشاركين في الفعالية بلغ 35 ولي أمر، شاركوا أطفالهم خلال اليوم الدراسي في أنشطة تفاعلية أبرزت دور الأسرة في هذه المرحلة العمرية.

مفاجأة «لولوة»

وقال ولي أمر الطالبة (لولوة)، عبدالله خميس بن تميم، إن حضوره كان «مفاجأة سارّة» لابنته، إذ لم تكن تعلم بمشاركته، وفوجئت برؤيته داخل الروضة.

وأوضح أنه شارك في ركن الضيافة الإماراتية، تشجيعاً لمبادرة الروضة وحرصها على إشراك أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية، مشيراً إلى أن تفاعل الأطفال وتشجيعهم شكّلا دافعاً له للاستمرار في المشاركة.

ولفت إلى أن ابنته أصبحت تحب الذهاب إلى الروضة، بعدما واجهت صعوبة في أيامها الأولى، مؤكداً أن الأطفال يسعدون بحضور أفراد أسرهم ومشاركتهم الفعاليات المدرسية.

وشدّد على أهمية حضور الأب في الحياة المدرسية لأبنائه، ومشاركتهم أنشطتهم والتفاعل مع أصدقائهم، إلى جانب متابعتهم في المنزل، بما يعزّز مكانته في أعينهم، ودوره قدوةً لهم.

ألعاب وورش تراثية

من جانبها، قالت رئيسة مجلس أولياء أمور روضة الندى، هند سامي، وهي والدة الطالبة موزة حسن، إن ركن الألعاب الشعبية شهد إقبالاً كبيراً ومشاركة من أولياء الأمور مع أطفالهم، ما أضفى عليه طابعاً أسرياً.

وأوضحت أن الركن تضمّن ألعاباً تقليدية، من بينها الكيرم و«خوصة بوصة» و«الكرابي» و«طاق طاقية» و«أنا الذيب باكلكم».

وأشارت إلى مشاركة مجلس أولياء الأمور في تنظيم الفعالية وتقديم أنشطة داخل الصفوف الدراسية، شملت الرسم على عناصر تراثية، مثل المداخن، وتصميم المخوّرة وتزيين الدلّة، إلى جانب ورشة لصناعة البثيثة، وهي أكلة إماراتية تقليدية.

تجربة مشتركة

وقالت عضو مجلس أولياء الأمور في الروضة، عائشة المعمري، إن ابنتها موزة شاركت في تقديم الرقصة الشعبية خلال استقبال وزيرتَي التربية والتعليم، والأسرة، إلى جانب مشاركتها في الورش الفنية ولعبة «خوصة بوصة».

وأشادت بتفاعل الأهالي مع أبنائهم خلال الأنشطة، مؤكدة أن مشاركتهم أتاحت تجربة تعليمية مشتركة داخل الروضة، وجسّدت هدف المبادرة في تعزيز حضور الأسرة خلال اليوم الدراسي.