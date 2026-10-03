«أسبوع الطفولة».. مبادرة وطنية تدعم الطفل في أكثر مراحل حياته تأثيراً

طورت وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة لإطلاقه في مختلف إمارات الدولة في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدِّمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.

ويحمل الأسبوع شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ليجسِّد مكانة الأسرة كركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ويترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلُّم واللعب عبر مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزِّز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدِّمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوّناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية والرياضية.

وقالت وزيرة الأسرة المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، سناء بنت محمد سهيل: «يُمثل أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة وطنية، تجمع الأسر والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، ضمن منظومة متكاملة تدعم الطفل في أكثر مراحل حياته تأثيراً، كما يمنح تنظيمه على مستوى الدولة زخماً نوعياً لتوسيع نطاق الشراكات، وتبادل الخبرات، وإتاحة تجارب نوعية تعزِّز نموّ الأطفال ورفاههم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ونهج دولة الإمارات في ترسيخ جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل».