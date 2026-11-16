الأوركسترا الوطنية تقدم «بيتر والذئب» لـ 400 طفل

قدمت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عرضاً خاصاً لعمل «بيتر والذئب» في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، قبيل انطلاق أسبوع الطفولة المبكرة 2026، وأُقيم العرض ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية العائلية «حكاية لحن»، التي تقدمها الأوركسترا، وشهد حضور 400 شخص من الأطفال وأفراد أسرهم، واستمتعوا بأمسية موسيقية جمعت بين الموسيقى وسرد القصص من خلال العمل الموسيقي «بيتر والذئب» للمؤلف سيرغي بروكوفييف.

وأكدت وزيرة الأسرة مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، سناء بنت محمد سهيل، أن أسبوع الطفولة المبكرة يُمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، وتسليط الضوء على دور الأسرة والمؤسسات في توفير بيئات داعمة لنمو الأطفال وتطورهم، مشيرة إلى أن تنوع الفعاليات التي يشهدها الأسبوع يعكس أهمية إتاحة مساحات للأطفال لاكتشاف اهتماماتهم وتنمية قدراتهم، من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه.

من جانبها، قالت وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية، نورة بنت محمد الكعبي، إن «القوة الثقافية للأمم لا تُقاس بما تنتجه من إبداع فحسب، بل أيضاً بمدى إشراكها لأفراد المجتمع في هذه المسيرة، إذ طوّرت دولة الإمارات مؤسسات ثقافية بمعايير عالمية، وتتمثل مسؤوليتنا اليوم في أن يشعر كل طفل وطفلة بأنها مساحات ينتمون إليها، ويجدون فيها فرصاً للاستكشاف، وطرح الأسئلة، والتعبير عن أنفسهم، ويتطلب ذلك تضافر الجهود بين قطاعات الثقافة والتعليم والمجتمع، والعمل برؤية مشتركة».

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية، إن «لكل شغفٍ بالموسيقى بداية، وقد تبدأ هذه الرحلة بنغمة واحدة تأسر خيال طفل وتفتح أمامه عالماً من الاكتشاف، وعلى مدى أجيال، كانت حكاية (بيتر والذئب) بوابةً للأطفال إلى عالم الموسيقى، وأسعدنا أن نرى الأطفال في الإمارات يتعرّفون إلى الأوركسترا، ويكتشفون شخصيات الحكاية وآلاتها الموسيقية، واحدةً تلو الأخرى».