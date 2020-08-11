أنطونيو بانديراس مصاب بـ «كورونا»

المصدر: مدريد - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أمس، أن الممثل الإسباني، أنطونيو بانديراس، أصيب بفيروس «كورونا».

وكتب بانديراس في تغريدة أنه ثبتت إصابته بفيروس «كورونا»، أمس، وهو اليوم الذي يتم فيه عامه الـ60. ويشتهر بانديراس بقيامه ببطولة أفلام عدة، من أبرزها «ذا ماسك أوف زورو».

وقال بانديراس في تغريدته «أنا مضطر للاحتفال بعيد ميلادي الـ60 عقب خضوعي للحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتي بفيروس كورونا». وأضاف «أريد أن أضيف أنني أشعر بأنني بخير نسبياً، مرهق أكثر من المعتاد، وأثق بأنني سأتعافى في أقرب وقت بعد اتباع النصائح الطبية». وأوضح «سأستغل فترة الحجر الصحي في الكتابة والقراءة والراحة».

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