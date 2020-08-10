سايمون كاول يتعرض لكسر في الظهر

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية أمس أنه جرى نقل الإعلامي البريطاني، سايمون كاول، إلى المستشفى بعد إصابته في ظهره. وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأنه تم نقل كاول (60 عاماً) إلى المستشفى، عقب سقوطه من على دراجته الكهربائية. وقال المتحدث باسم كاول: «سايمون تعرض لكسر في ظهره، وسيخضع لجراحة». وأضاف «سايمون سقط من على دراجته، مساء أول من أمس، أثناء اختبار دراجته الكهربائية بالقرب من منزله في ماليبو في كاليفورنيا».

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