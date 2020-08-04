أمل عرفة تعلن إصابتها بـ"كورونا": "رغم إنو المعقمات والكلور كانوا بارفاناتي المفضلة"
أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عن إصابتها بفيروس كورونا بعد أن استشارت خمسة أطباء، وأشارت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أنها تتعامل مع "كوفيد-19"، وكأنها مصابة بأي فيروس آخر رغم ان الألم الذي تشعر به كبير، حيث قالت: "بما اني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية و اتعامل مع حالتي وكأنها أنفلونزا عادية، رغم الألم".
وطمأنت أمل محبيها بأنها بخير ومؤمنة بإرادة الله وقدره، مضيفة: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانو بارفاناتي المفضلة .. مخالطة لم أخاااالط لذلك مافيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى،
كورونا سنصاب به جميعاً.. انتبهو عالكبار بالعمر.. انتبهو ع اصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهو من الاستهتار.. بعد ايّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير.... شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة، يحاولون منع الفايروس الوصول إلى الرئة".
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