حكم قضائي"تاريخي" في السعودية..للمرأة البالغة حق العيش بمنزل مستقل

المصدر: متابعات حياة الحرزي

على خلفية حكم في قضية "تغيب" زوجة عن بيت الزوجية، أصدرت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، حكماً قضائياً وصف" بالتاريخي"، يقضي بإسقاط قضية تغيبها عن الأسرة ويؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة والبالغة في منزل مستقل، بحسب صحيفة الشرق الاوسط، ومواقع سعودية عدة.

كشف المحامي السعودي المعروف عبد الرحمن اللاحم، الذي تولى الدفاع عن المواطنة السعودية، عن إصدار حكم قضائي يقضي بإسقاط قضية التغيب عن الأسرة قائلا على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" " الحمد لله ... اليوم صدر حكم تاريخي بشأن قضية تغيب، كان لنا الشرف في إدارتها، يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليست جريمة تستحق التعزير " .

مؤكدا " أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون." في جانب آخر،علقت المواطنة السعودية صاحبة القضية،" بعد معاناة استمرت منذ 2017 استطعت اليوم أن انتزع حقي في حرية التنقل، التي كفلها لي الدستور السعودي".

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