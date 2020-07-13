6 أسابيع من التسلية العائلية في «نخلة جميرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد «ذي بوينت» في «نخلة جميرا»، لستة أسابيع من التسلية العائلية والعروض الخاصة على المأكولات والفعاليات الترفيهية الموسيقية، بما فيها عروض الألعاب النارية المذهلة على مدار ثلاث أيام ضمن الاحتفالات «بمفاجآت صيف دبي 2020». وبموقعه الفريد على الواجهة البحرية، يشتهر «ذي بوينت» بأجوائه وخياراته المتنوّعة من المأكولات العالمية، ويقدم لزوّاره عروض «اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً» من 12 إلى 18 يوليو، إلى جانب مهرجان الألعاب النارية الليلية الرائعة من 16 إلى 18 يوليو. ويستضيف «ذي بوينت» أيضاً مجموعة من العروض الموسيقية كل خميس وجمعة وسبت، خلال «مفاجآت صيف دبي». كما تقام عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، خلال «مفاجآت صيف دبي» الساعة 8:30 مساءً كل ليلة من 16 إلى 18 يوليو. فيما يتم تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، كما يقدم موسيقيون في «ذي بوينت» كل مساء من التاسع من يوليو إلى 29 أغسطس، عروضاً في المطاعم وعلى امتداد الممشى من الساعة الرابعة عصراً إلى 10 مساءً.

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