«لابيرل» يعود مع مفاجآت صيف دبي.. حان وقت العرض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق عرض «لابيرل» من جديد في 30 يوليو الجاري، إذ يُعيد المسرح الذي يحتضن العرض الترفيهي في دبي فتح أبوابه لاستقبال الروّاد، وتقديم مؤثّرات مسرحية جديدة وعروض عائلية، وسط مراعاة قواعد الصحة العامة والسلامة التي تأتي على رأس الأولويات، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويُقدَّم عرض «لابيرل» في إطار مفاجآت صيف دبي، خصومات لفترة محدودة لكل تذكرة على الباقات العائلية. ويمنح العرض الخاص لجميع المقيمين والزوّار الاستمتاع بمشاهدة العرض المسرحي الفريد من نوعه.

كما أن الفرصة سانحة أمام المقيمين والزوّار للاستمتاع بعطلتهم الصيفية من خلال عرض La Perle Ultimate DSS Staycation، الذي يتضمن إقامة لشخصين لليلة واحدة في فندق حبتور بالاس دبي، مع تذكرتَين لحضور عرض «لابيرل».

وقال المدير التجاري التنفيذي لعرض لابيرل، كينت كوبر: «بعد إغلاق مؤقّت بسبب جائحة كورونا، يقيم عرض لابيرل شراكة وثيقة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة الصحة بدبي، لاتباع اللوائح والإجراءات الاحترازية انسجاماً مع بروتوكولات الصحة العامة المعمول بها حالياً».

وأكد أنه «اتخذت سلسلة تدابير احترازية وإجراءات متعلقة بالسلامة، فضلاً عن إجراء تغييرات في المسرح وتوزيع المقاعد حفاظاً على صحة المجتمع. نتطلع إلى استقبال الجميع بطاقة متجدّدة، ورؤيتهم يستمتعون بوقتهم في الرائعة المسرحية التي نقدّمها لهم».

العرض الجديد الذي أُدخِلت عليه تعديلات بمناسبة مفاجآت صيف دبي ينبض بالحيوية والطاقة مع مؤثّرات وتشويق ومفاجآت جديدة تنتظر الزوار في عرض دبي الأول. يُقدَّم عرض «لابيرل» الخاص بمفاجآت صيف دبي من 30 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل، مرتَين يومياً من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة السادسة والتاسعة مساءً، ويوم السبت الساعة الرابعة عصراً والسابعة مساء.

وانطلقت الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي يوم الخميس الماضي، وتستمر سبعة أسابيع من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، وخصومات تصل إلى 90%.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يعد (لابيرل) أحد عروض دبي التي لابد من مشاهدتها، ويسرنا أن نعلن عن عودة العرض كجزء من أجندة فعاليات مفاجآت صيف دبي».

وأضاف «تتعلق مفاجآت صيف دبي بالترفيه بقدر ما تتعلق بالتسوق، وهي مزيج من فعاليات البيع بالتجزئة والترفيه وأماكن الجذب بأفضل الأسعار التي تميز المفاجآت كواحد من أكبر مهرجانات التسوق الصيفي في العالم، وأود أن أحث الجميع على مشاهدة العرض أو إعادة اكتشاف سحر (لابيرل) هذا الصيف، عرض لا ينبغي تفويته».

يذكر أن «لابيرل» هو العرض المسرحي المائي الدائم الأول في دولة الإمارات والمنطقة. ويجمع العمل الذي يخطف الأنفاس بين أداء الفنانين الرائع والعروض الجريئة والمثيرة والابتكارات التكنولوجية والمؤثّرات الخاصة.

يقع المسرح الذي يقدم عليه العرض في قلب «الحبتور سيتي»، ونظم العرض رقم 1000 في يناير الماضي. ولم يكفّ «لابيرل» عن أسر مشاهديه القادمين من مختلف أنحاء المنطقة منذ افتتاحه في أواخر 2017.

حالة في المشهد الترفيهي

أسهم عرض «لابيرل» في إحداث تحوّل بالمشهد الترفيهي في دبي، إذ استقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم، إذ يُقدّم «لابيرل» الذي يحتل مكانة بارزة في الروزنامة السياحية، تجربة فريدة من نوعها للزوّار الذين يستمتعون بعرض مميّز بات معلماً أساسياً من معالم دبي.

عرض خاص بالمفاجآت لكل تذكرة على الباقات العائلية.

تذاكر لحضور «لابيرل» إضافة لإقامة في فندق حبتور بالاس دبي.

كينت كوبر:

«بعد إغلاق مؤقّت، نتطلع إلى استقبال الجميع بطاقة متجدّدة».

أحمد الخاجة:

«أحث الجميع على إعادة اكتشاف سحر لابيرل هذا الصيف».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news