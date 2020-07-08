«تحدٍّ» بالروبوتات لاستكشاف الآثار الغارقة شمال مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، أمس، عن انطلاق أول تحدٍّ تقني إقلیمي كبیر في مجال الروبوتات والتكنولوجیات لاكتشاف الآثار والمدن الغارقة تحت الماء شمال مصر.

وقالت الأكاديمية، وهي منظمة تعليمية تابعة لجامعة الدول العربية، إن ذلك يأتي بمناسبة مرور 10 سنوات كاملة على تنظیم مسابقة ROV MATE بنجاح على مستوى مصر والمنطقة العربیة.

وأضافت أن التحدي يتضمن بعداً ثقافياً وتاریخياً كبیراً، خصوصاً لمصر، إذ يتعلق بالبحث والتعرف إلى الآثار والمدن الغارقة تحت الماء. ولفتت إلى أن التحدي بمسابقاته الأربع يستهدف البحث والتعرف إلى الآثار الغارقة في مدینة جالیریوس الغارقة (الإسكندریة حالياً) منذ القرن الثامن قبل المیلاد.

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