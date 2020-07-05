«سيلفي» داخل الكاتدرائية.. كاد يكلف رجلاً حياته

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

سقط رجل من فوق سقالة كان تسلقها داخل كاتدرائية القديس بطرس في مدينة ريجنسبورغ بجنوب ألمانيا لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي). وقال متحدث باسم الشرطة أمس، إن الرجل (28 عاماً) تمكن من الاتصال لطلب المساعدة، كما أبلغ بعض المارة خدمة الطوارئ. وعثرت قوة الإطفاء على الرجل على ارتفاع نحو 50 متراً فوق منصة على السقالة بالقرب من حافة حاجز الأمان. ووفقاً للشرطة، فإن الرجل الذي كان يبدو أنه ثمل قد سقط من ارتفاع بلغ خمسة أمتار. وأُصيب الرجل بجروح متوسطة جراء سقوطه ونقل إلى المستشفى. وقال ضباط شرطة إنه عثر على صور ذاتية في هاتفه. وقد يواجه الرجل مشكلات بسبب التعدي على حرمة المكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news