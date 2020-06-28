بالصور .. مسيرة سيارات تطالب بإعادة فتح متنزه ديزنى لاند

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

خرجت مسيرة بالسيارات نظمها مئات العاملين فى متنزه ديزنى لاند بكاليفورنيا، للمطالبة بسرعة فتح المنتجع الترفيهى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وطافت مسيرة السيارات بمحيط منتجع ديزنى لاند مطالبين بسرعة فتحه واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقائة من وباء كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة والت ديزنى، إن إعادة فتح متنزهات ومنتجعات الشركة فى كاليفورنيا، ستؤجل حتى يحصل متنزه ديزنى لاند، على موافقة الحكومة، وكانت ديزنى، تخطط لإعادة فتح متنزه ديزنى لاند ومتنزه ديزنى لاند للمغامرات فى كاليفورنيا يوم 17 يوليو المقبل.

وكانت نقابات تمثل 17 ألف شخص يعملون فى منتجع والت ديزنى وورلد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد أبلغت حاكم الولاية بعدم اقتناعها بأن مدينة الملاهى ستكون آمنة بما يكفى لاستئناف نشاطها فى الموعد الذى حددته الشركة فى يوليو. وقالت النقابات فى رسالة إلى الحاكم قبل أيام، إنها تجرى مناقشات مع ديزنى منذ منتصف مارس عندما أغُلقت ديزنى لاند للمساعدة فى الحد من جائحة فيروس كورونا.

ويضم المنتجع فى أنهايم بجنوب كاليفورنيا متنزه ديزنى لاند الترفيهى ومتنزه كاليفورنيا للمغامرات واللذين تستهدف الشركة إعادة فتحهما فى 17 يوليو.

وقالت الرسالة التى بعث بها ائتلاف نقابات العاملين فى المنتجع "للأسف وعلى الرغم من المحادثات المكثفة مع الشركة لسنا مقتنعين بإن إعادة فتح المتنزهين ستكون آمنة".

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