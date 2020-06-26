دراسة أمريكية: الطلاق.. سبب رئيسي للموت المبكر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أن الأزواج المنفصلين هم أكثر عرضة للموت من الذين يدمنون المشروبات الكحولية، والذين يعانون من مشاكل مالية، وأيضا ممن لم يتزوجوا.

وحللت الدراسة بيانات 13611 بالغا أمريكيا تتراوح أعمارهم بين 50 و104 عن حياتهم على مدى السنوات الـ 16 السابقة، بين عامي 1992 و2008.

كما جمعوا بيانات عن أولئك الذين ماتوا بين عامي 2008 و2014، إما من خلال سجلات الوفيات الوطنية أو المقابلات مع الأقارب.

واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بما في ذلك تاريخ البطالة وبنك الطعام ورضا الحياة، في حين تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية.

وربما ليس من المستغرب أن السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، ما يضاعف الخطر على الأفراد تقريبا، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن الديلي ميل.

ومع ذلك، جاء الطلاق في المرتبة الثانية، قبل الصعوبات المالية والبطالة وإدمان الكحول وحتى من لم يتزوجوا في المقام الأول.

ووجدت الدراسة "أدلة قليلة" على أن معدلات الوفيات تختلف حسب الجنس، بين السكان البيض وغير البيض وأولئك الذين ذهبوا إلى المدرسة الثانوية ومن لم يذهبوا إليها.

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