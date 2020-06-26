الأردن: القبض على شخص سرق بنكاً قبل عامين متنكراً بزي امرأة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت مديرية الأمن العام في العاصمة الأردنية عمان عن القبض على شخص قام بالسطو المسلح على أحد البنوك قبل عامين تقريباً في مدينة اربد شمال العاصمة واعترف بذلك.

وفي التفاصيل اضاف بيان المديرية انه بتاريخ ٢٠١٨/٨/١ تعرض احد البنوك في مدينة اربد لسلب مسلح من قبل شخص دخل اليه متنكراً بزي نسائي وبحوزته سلاح ناري وقام تحت تهديد السلاح بسلب ٩٥٤٧ ديناراً (حوالي 50 الف درهم) والفرار من المكان وفتح تحقيق في الحادثة في حينه ولم يتم تحديد هويته .

وتابع البيان انه ومن خلال متابعة القضايا المجهولة وردت معلومات لدى البحث الجنائي حول شخص مشبوه ومطلوب بعدد من قضايا السرقة يحمل صفات الشخص الذي قام بعملية السلب وبالبحث عنه القي القبض عليه .

واكد الناطق الاعلامي في المديرية انه ومن خلال التحقيق معه اعترف انه وقبل عامين تقريباً اتفق مع شخصين اخرين على تنفيذ عملية سلب مسلح لأحد البنوك وانه قام بمساعدتهما على الدخول الى البنك متنكراً بزي امرأة وسلب ٩٥٤٧ ديناراً من الموظفين داخله بعد تهديدهم بواسطة سلاح ناري كان بحوزته والفرار من المكان وجرى عرض الشخص على موظفي البنك واكدوا انه ذات الشخص الذي نفذ قضية السلب والقي القبض على احد الشركاء فيما البحث جارٍ عن الاخر.

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