المفتي على جمعة: الترحم على الملحد نوع من السخافة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم



قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، إن هناك فارقاً كبيراً بين الإلحاد وارتكاب المعصية، وأضاف: "نحن ننكر المعاصي أما رجل ألحد ولم يقر بوجود الله فهذا نوع من السخافة".

وتساءل مفتى جمهورية مصر السابق: "كيف الترحم على ملحد وهو لا يؤمن بمن تطلب منه الرحمة.. والرحمة هدية فكيف تعطيه شىئا ينكره".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامى عمرو خليل في "برنامج من مصر"، إن "الله حين يحاسب العبد يوم القيامة ويقول له أنت فعلت كذا وكذا ويقر الإنسان أمام ربه حتى يوقن أنه هلك فيقول الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب سترتها لك فى الدنيا وأغفرها لك اليوم، والله سبحانه تعالى يغفر للجميع قبل أن يغرغر".

وتابع شارحاً : "يغرغر أي أن الروح مازال نصفها في جسمه ونصفها خارج جسمه فالله أوسع وأرحم وهو العفو التواب والسميع البصير".

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