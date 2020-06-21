فنان مصري يخاطب أردوغان: "نتكلم راجل لراجل ولا..؟"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشر الفنان الكوميدي المصري صلاح عبد الله صورة على حسابه على "تويتر" منتقداً فيها ضمناً السياستين التركية والأثيوبية تجاه القضايا المشتركة مع مصر، وفي الإقليم. واستعان عبدالله ببرنامج "فوتوشوب" لتعديل الصور حيث نشر صورة من أحد أفلامه فيما استبدل الرؤوس فيها برأسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي ، وجاء ذلك في سياق التعليق على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة أثناء تفقده المنطقة الغربية من البلاد.

ونشر عبدالله الصورة مرفقة بتعليق ساخر من أحد أفيهاته المعروفة موجها كلامه إلى الرئيس التركي أردوغان، وكتب فيها: "ها نتكلم راجل لراجل ولا..؟".

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