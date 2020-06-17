مصري يدعي أنه "المهدي المنتظر" يقتل شخصاً سخر منه

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أقدم مواطن مصري يدعي أنه “المهدي المنتظر”، على قتل شخص بسلاح أبيض بعد أن سخر الأخير منه في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية اليوم، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بعد ورود بلاغ يتهمه بالاعتداء على أحد الأشخاص، ويعمل سائقاً، باستخدام سلاح أبيض وطعنه عدة مرات، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ووفق ما نقلت الصحف المحلية، فقد تبين أن المجني عليه المقيم بالمنطقة نفسها، دائم السخرية من الجاني لتكرار إدعائه أنه “المهدي المنتظر”.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائماً ما يتقمص شخصية “المهدي المنتظر” ويدعو الناس لاتباعه، وحين دأب الضحية على السخرية منه قام المتهم بالتوجه إلى الموقف، محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية، وبحوزته سلاح أبيض وقتله.

بدورها اتخذت السلطات المصرية الإجراءات القانونية بحقه.

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