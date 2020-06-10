جزء ثان من مسلسل «الاختيار».. كريم عبد العزيز يواصل الرحلة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

يبدو أن مفاجأت رمضان 2021 بدأت مبكرا جدا، فبعد الاعلان عن تقديم جزء ثان من المسلسل الشهير«الاختيار» أعلن اليوم، أن النجم كريم عبد العزيز سيكون هو بطل الجزء الثاني بعدما قدم الفنان أمير كرارة بطولة الجزء الأول وحقق نجاحا كبيرا، وشكل العمل ملحمة وطنية ضخمة جسد فيها بطولة الجيش المصري وموقعة كمين البرث بقيادة ضابط الصاعقة المصري الشهيد احمد المنسي.

وعلمت «الامارات اليوم» أن مسلسل الاختيار سيستمر لعدة سنوات ليخلد بطولات الجيش المصري وكل عام سيتناول قصة بطولة جديدة وسيقوم ببطولته نجم كبير من نجوم الفن المصري خاصة بعد الاستحسان الذي قابله الجز الأول وارتفاع الحس الوطني والوعي بالتفاصيل الغائبة والمعلومات المغلوطة عند الشعب المصري والعربي بعد عرض العمل الملحمي.

ودارت التكهنات خلال الأيام الماضية حول النجم الذي سيؤدي دور البطولة والذي يفترض أن يكون نجما لا يشق له غبار إضافة إلى القبول الشعبي،ل يتناسب مع ما حققه الاختيار من نجاح

وترددت الأقاويل أن النجم أحمد السقا مرشح لبطولة الجزء الثاني، ولم يتم التأكيد أو النفي من شركة الانتاج أو المخرج بيتر ميمي، وتردد أيضا أن النجم الشاب محمد إمام سيكون هو البطل ولكنه شارك كضيف شرف في الجزء الاول ولم يكن منطقيا أن يلعب دور البطولة بالجزء الثاني، وخرج إمام ليؤكد أنه سيلعب بطولة فيلم وطني حربي وانه ليس بطل الإختيار بجزئه الثاني.

أحمد عز أيضا رجحت الأقاويل أنه الأنسب لبطولة الاختيار خاصة أنه جسد عدة أعمال وطنية بنجاح جماهيري منقطع النظير مثل فيلم «الممر» وفيلم «الخلية»،كما انه يلعب بطولة مسلسل وطني من ملفات بطولات المخابرات المصرية وهو «هجمة مرتدة» الذي لم يلحق العرض الرمضاني وتوقف تصويره بسبب «كورونا»، ونفى عز بطولته للاختيار مؤكدا أن ارتباطه الاساسي بمسلسل «هجمة مرتدة» لا يمنحه مرونة المشاركة بأي عمل أخر خاصة أن هناك عدد لا يستهان به من المشاهد قد تم تصويره بالفعل ولا يمكن إلغاء العمل برمته بل سيتم استكماله وعرضه برمضان المقبل.

وكان الأختيار من نصيب النجم كريم عبد العزيز الذي أعلن عن ذلك مع المخرج بيتر ميمي ونشروا صورا تجمعهما أثناء الاتفاق على المشروع.

ولم يتحدد حتى الأن من هو مؤلف الجزء الثاني من المسلسل وهل سيؤول لمؤلف الجزء الأول باهر دويدار وهو بالمنسبة مؤلف مسلسل أحمد عز أيضا «هجمة مرتدة»، ولم يتم الاتفاق أيضا على الشخصية البطولية التي سيجسدها كريم عبد العزيز وسيتم حسم التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

كان كريم متعاقدا على بطولة مسلسل «الزيبق» والذي قدم جزءه الأول منه منذ عامين تقريبا وتوقف مشروع الجزء الثاني في ظروف غامضة، وهوعمل من ملفات المخابرات المصرية

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