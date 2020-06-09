إيمان العاصي بعد تعافيها من "كورونا": المرض ليس عيبا ومستعدة للتبرع ب "البلازما"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد منذ ما يقرب من 10 أيام. داعية الناس للتعامل مع المتعافين من المرض بطريقة عادية وبرحمة. معربة عن استعدادها للتبرع بالبلازما لعلاج المصابين.

وأعلنت العاصي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام"، أنها أصيبت بالفيروس في نهاية رمضان، وقامت بعزل نفسها بعيدا عن ابنتها واسرتها، واكتفت بالتواصل معهم عبر الاتصال المرئي.

ونصحت الفنانة الشابة كل من يصاب بالمرض بالهدوء والبعد عن التوتر الذي يضعف من المناعة. مؤكدة أن الامر لا يستدعي الخجل "المرض مش عيب".

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