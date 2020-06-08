نداء شرارة تضع "شروطها" باللهجة الخليجية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أصدرت الفنانة الأردنية الشابة نداء شرارة أغنية جديدة عنوانها “شروط”، باللهجة الخليجية، من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور. وتتضمن كلمات الأغنية سيناريو قصة عاطفية كاملة، حيث تقول: “رجع سنيني اللي راحت رجع الدمع اللي سال، اكتب آسف فوق نجمة واغزل العذر بخيوط، لم صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال، أجمع آهاتي اللي دارت حول كونك ألف شوط، حل كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال، ازرع الشط بإيدينك واجعل الصحرا شطوط، قنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال..”. وتتابع كلمات أغنيتها “وعقرب الساعة بإيدي يمشي بعكس الخطوط، حاول ارسم في عيوني فرحه من وحي الخيال، خلي قلبي مثل طير عمره ما عرف الهبوط، لم صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال، اجمع أهاتي اللي دارت حول كونك ألف شوط، حل كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال، ازرع الشط بإيدينك واجعل الصحرا شطوط، كل هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال، المحال اني اوافق حتى لو لبى الشروط”.

وكانت شرارة قد نشرت برومو تشويقيا للأغنية عبر حسابها على “انستغرام”، وعلقت “متحمسين للأغنية بكرة، شروط تعجيزية وفوق الوصف”.

وكانت الفنانة الصاعدة حازت على لقب “ذا فويس- أحلى صوت”، النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب في موسمه الثالث.

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