يطوروه علماء روس.. لقاح مضاد لـ "كورونا" على شكل زبادي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، الأكاديمي فلاديمير تشيخين، أن العلماء الروس، يصنعون لقاحا غير عادي مضادا لـ "كورونا" شكله شبيه بالزبادي. بحسب " روسيا اليوم".

وأشار الأكاديمي في حديث أدلى به خلال اجتماع هيئة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن علماء معهد الطب التجريبي في بطرسبورغ، يعملون على ابتكار "لقاح مخاطي مضاد لـ SARS-CoV-2".

ووفقا للبيان تمكن مبتكرو هذا اللقاح، باستخدام طرق الهندسة الوراثية، من تركيب ميكروبات-بروبيوتيك، على زغب سطح البروتين S الذي يعتبر الجزيئة الأساسية التي يستخدمها SARS-CoV-2 للدخول إلى الخلايا. وأضاف موضحا " تتشكل بكتيريا تضم جينا مناعيا للفيروس على السطح". وتابع قائلا يمكن حقن اللقاح في الجسم على شكل منتج ألبان مخمر. وقال في ختام حديثه، يخضع هذا اللقاح حاليا إلى الاختبارات ما قبل السريرية.

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