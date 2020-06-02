تطبيق إيطالي يحذر من مخالطة المصابين ب"كورونا"

المصدر: روما - د ب أ

أطلقت إيطاليا تطبيقا للهواتف الذكية يبعث برسالة تحذير للمواطنين إذا اقتربوا من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة في وقت متأخر أمس الاثنين إن التطبيق متاح للتنزيل على الهواتف مجانا.

ومن المقرر تفعيل وظائف التطبيق يوم 8 يونيو الجاري، أولا في مناطق أبروتسو وليجوريا وماركي وبوليا قبل إتاحته في مناطق أخرى. ويعتمد التطبيق "إميوني" على تقنية البلوتوث، وتم تطويره بواسطة شركة مقرها مدينة ميلانو.

وأكدت وزارة الصحة للمواطنين أن التطبيق قد تم تطويره وفقا لقوانين حماية البيانات الأوروبية والإيطالية، بعد أن أعرب نشطاء عن مخاوفهم. وتقوم الدول في أنحاء أوروبا بتجربة استخدام تطبيقات مماثلة، في إطار جهود لاحتواء انتشار الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news