وفاة أخت الفنانة شادية.. لم تحقق شهرة اختها واعتزلت الفن في الستينيات

المصدر: إيناس محيسن –أبوظبي

توفيت فجر اليوم، الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، الشقيقة الكبرى للفنانة شادية، ومن المقرر أن يتم الدفن في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقيم الراحلة.

وكتبت إيمي محمد، حفيدة الفنانة عفاف شاكر، في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك": «إنا لله وإنا إليه راجعون» توفيت منذ قليل الفنانة عفاف شاكر (نور الحياة علي آجا)، الأخت الكبرى للفنانة شادية".

وأوضحت صفحة شادية على "فيسبوك" أن الدفن سيكون في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة. داعية الجميع لعدم تداول معلومات خاطئة والرجوع للصفحة وللأسرة للتأكد من المعلومات. موضحة أن عفاف شاكر، أو نور الحياة علي آجا، هي أخت الفنانة شادية من الأم فقط، أي أنها ليست شقيقتها ولذلك الاسم الحقيقي مختلف عن اسم الفنانة شادية، أو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر.

يذكر أن عفاف شاكر، هي الشقيقة الكبرى للفنانة الراحلة شادية، وسبقتها في دخول عالم الفن، لكنها لم تحقق نفس القدر من الشهرة والانتشار فقررت الاعتزال في ستينيات القرن الماضي.

بدأت عفاف شاكر العمل في الفن في عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة"، بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة، ثم ظهرت في فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما.

وعملت مع فرقة أضواء المسرح في الستينيات وكان آخر أعمالها مسرحية "كل الرجالة كده" في العام 1964 مع إسماعيل ياسين.

تزوجت عفاف شاكر ثلاث مرات، الأولى من أحمد عزام وأنجبت منه ولدين، عاطف وعادل.

زوجها الثاني كان الفنان كمال الشناوي واستمر زواجهما ثلاث سنوات فقط، ثم انفصلا، وتزوجت بعد ذلك من طبيب سوداني يدعى رؤوف إبراهيم، وهاجرت معه إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث توفت.

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