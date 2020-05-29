عطلة صيفية آمنة في فندق «أنداز دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فيما عاد السكان إلى التنقل بالمدينة مع أخذ الحيطة والحذر، أعاد فندق «أنداز دبي النخلة» فتح أبوابه أمام ضيوفه، ليوفر عرضاً حصرياً لقضاء عطلة مميزة خلال الصيف. حيث دعا ضيوفه إلى قضاء أروع عطلة صيفية مع عائلاتهم بسلامة وأمان، بين ربوع شواطئ نخلة جميرا الذهبية، مع الامتثال بشكل كامل للإرشادات الحكومية. ويشمل عرض العطلة الصيفية فطوراً من القائمة الانتقائية في مطعم «ذا لوكال» مع إطلالة خلابة على أفق دبي، كما تبدأ كلفة عرض العطلة الصيفية من 550 درهماً فقط، ويبقى صالحاً لغاية 15 سبتمبر 2020.

وامتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الحكومة، وتبعاً لالتزام شركة «حياة» للفنادق بالحرص على رفاهية وعافية الضيوف خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها، عمد فندق «أنداز دبي النخلة» إلى تطبيق اعتماد المجلس الاستشاري للمخاطر البيولوجية العالمية، واستخدام أخصائيي التعقيم على مستوى الفندق، فضلاً عن مجموعة عمل تشمل عدداً من المستشارين الطبيين ومستشارين آخرين موثوق بهم في هذا المجال.

عند الوصول إلى الفندق، يتمّ قياس درجة حرارة جميع الزوار والموظفين وتسجيلها، فيما تتوافر المعقمات والأقنعة والقفازات في جميع أنحاء الفندق، كما يتمّ تنظيف المصاعد والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل 30 دقيقة، وتعقيم جميع الأماكن في الفندق باستخدام المطهرات المعتمدة من الحكومة. أما الزوار الذين لا يرغبون في أن يدخل الموظفون إلى غرفهم لتنظيفها، فيمكنهم تنظيفها يومياً بأنفسهم، كما تمّ إيقاف خدمة ركن السيارات. وتماشياً مع إرشادات الحكومة، يستقبل مطعم «ذا لوكال» ضيوفه بقدرة استيعابية تبلغ نسبتها 30%، ويطبق سياسة التباعد الاجتماعي التي تفرض وجود مسافة مترين بين الطاولات، فيما يستقبل أربعة ضيوف على الطاولة الواحدة حداً أقصى.

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