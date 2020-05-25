ضبط شخص نظم صلاة العيد وألقى خطبتها في الاردن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ضبطت السلطات الأردنية رجل دين أمّ ونظم صلاة عيد الفطر وألقى خطبتها في جمع من الناس، متحديا الحظر الرسمي للتجمعات لمنع انتشار كورونا. بحسب موقع "عمون".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وعلى إثر قيام عدد من الأشخاص بالتجمع والمشاركة في خطبة وصلاة العيد جماعة في محافظة معان، جرى استدعاء الشخص الذي نظم ودعا إلى صلاة العيد وألقى خطبتها في إحدى الساحات. وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته الأوامر، وتعريض صحة وسلامة المتواجدين للخطر.

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