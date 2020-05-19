تشقق الشفتين..رسالة من الجسم إلى مشاكل أخرى لاتهملها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اعتقاد البعض ان تشقق الشفتين يحصل في الشتاء يبدو غير صحيح بحسب مجلة شتيرن الألمانية، بل هناك عوامل عدة، وقد يكون تشقق الشفاه رسالة لتنبهك عن اشياء تجدث معك وعليك الانتباه بحسب " موقع "دوتشي فيلا" الألماني".

بعكس بقية جسم الانسان، لا تستطيع الشفاه أن تفرز العرق وليس لديها غدد دهنية، ولذلك

فإن النظام الغذائي الذي تتبعه، ونشاطك اليومي قد يكونان أيضاً السبب.فمن لا يشرب الماء بكثرة تتعرض بشرته للجفاف، كما أنّ الأشخاص الذين يعانون من التعرق الشديد أو الاسهال، يفقد جسمهم السوائل بسرعة كبيرة وهو ما يؤثر بشكل كبير على رطوبة الفم والشفاه.

الوقوع تحت الضغط له تأثير كبير أيضا، فعندما تكون تحت الضغط، قد يقوم جسمك بإهمال بعد الوظائف الذي قد يعتبرها أقل أهمية، مثل انتاج الفم للعاب، الذي يحافظ على رطوبة الفم. وهو ما يؤدي بالتالي إلى جفاف وتشقق الشفتين.

وإضافة إلى هذه الأسباب قد تكون الشفاه الجافة أيضًا تعبيراً عن أعراض نقص بعض الفيتامينات الضرورية في الجسم. فإذا كنت تفتقر إلى فيتامين B2 أو الزنك أو الحديد فإنّ تشقق الشفتين من الأعراض المتوقعة ظهورها، وقد يكون هذا النقص راجع إلى نظامك الغذائي، فعلى سبيل المثال إذا كنت لا تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الحليب، فإنك معرض لنقص العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

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