عملية جراحية تنقذ فتاة سعودية من شيء غريب ونادر في البطن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أخرج فريق طبي بالطائف، 2 كيلو من الشَعر داخل بطن فتاة عشرينية، في الطائف، بالمملكة العربية السعودية، بعدما لازمتها آلام مزمنة. بحسب صحيفة " عاجل" الإلكترونية

الفتاة عانت أوجاع متكررة مستمرة، لكن تحول الألم إلى شيء لايطاق قادها إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد أن أعياها الألم ووصلت معه إلى حد لا تستطيع مقاومته، لتخضع لفحص سريري موسع، انتهى بالوصول لعلة الفتاه منذ سنوات، بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن ويشكل جدارًا خانقًا للمعدة.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي، إجراء تدخل جراحي عاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشفوا لاحقاً أن ما كان يحيط بالمعدة وكان سبب آلام سنوات مضت، عبارة عن تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو جرام، استطاعا التكتل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث، وتم استخراج الكتلة وإنهاء معاناة الفتاة.

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